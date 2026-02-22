Keçiören Belediyesi tarafından Mevlana Kültür Merkezi’nde organize edilen iftar programı, özel gereksinimli bireyler ve spor camiasını aynı sofrada buluşturdu. Programa belediye yöneticilerinin yanı sıra federasyon başkanları, sivil toplum temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar buluşmasına Gençlik ve Spor Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bebek ile birlikte Olimpiyat Şampiyonu milli halterci Halil Mutlu, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu ve farklı spor federasyonlarının temsilcileri de iştirak etti.

“Engelli Kardeşlerimiz Başımızın Tacıdır”

Programda konuşan Başkan Özarslan, özel gereksinimli bireylerin her zaman öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Sporun milli değerlerle yoğrulmuş güçlü bir miras olduğunu ifade eden Özarslan, Keçiören’de engelli vatandaşlara yönelik projelerin artarak devam edeceğini belirtti.

Özarslan, “Nerede bir engelli kardeşimiz varsa, bizim için baş tacıdır. En büyük hizmetlerimizi bu alanda gerçekleştirdik, bundan sonra da aynı hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz. Uluslararası arenada bayrağımızı gururla dalgalandıran her sporcumuz bizim için büyük bir onurdur. Bizler makam için değil, hizmet için buradayız.” dedi.

Spor Camiasından Teşekkür Mesajı

Olimpiyat Şampiyonu Halil Mutlu ise konuşmasında yerel yöneticilerin sporculara verdiği desteğin önemine dikkat çekti. Başkan Özarslan’ın gençlerin ve sporcuların yanında olmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Mutlu, sporcuların da kendilerine destek olanların yanında durmaya devam edeceğini ifade etti.

“Yaklaşımı Samimi ve İçten”

KAMU-DER Engelliler Komisyonu Başkanı Hasan Hüseyin Alaz, davetlilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu paylaşırken; Keçiören Belediye Başkan Danışmanı Erol Sayyıdan da Başkan Özarslan’ın engelli ve yaşlı bireylere yönelik tutumunun samimi olduğunu vurguladı. Sayyıdan, bu yaklaşımın uzun yıllardır sürdüğünü ve göstermelik olmadığını belirtti.

Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programı, birlik ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi. Keçiören Belediyesi’nin, özel gereksinimli bireyler ve sporculara yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerini sürdüreceği bildirildi.