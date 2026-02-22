Bakan Çiftçi’nin programı kapsamında Maltepe Camisi’nde teravih namazını vatandaşlarla birlikte eda ettiği belirtildi. Teravih namazının ardından esnafları ziyaret eden Çiftçi, hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

Paylaşımda, “İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi, Maltepe Camisi’nde teravih namazını hemşehrilerimizle birlikte eda etti. Teravih sonrası esnaflarımızı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.” ifadelerine yer verildi.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla sohbet eden Bakan Çiftçi’nin, esnafın talep ve önerilerini de dinlediği öğrenildi.