Hakkari-Çukurca kara yolunda minibüsün takla atması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü mevkisinde meydana geldi. 27 LB 423 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari ve Çukurca Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.