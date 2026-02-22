Çorum'da ramazan ayının ilk günü iftar saatinde silahlı saldırının düzenlendiği restoran, yeniden kurşunlandı.

Olay, gece saatlerinde Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde Burhan D.'ye ait restoranda meydana geldi. Motosikletle gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından iş yerine ateş edildi. Restoranın cam ve dış cephesinde hasar oluşurken, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekipleri sevk edildi. Polis çalışma başlatırken, aynı restorana ramazanın ilk günü olan 19 Şubat'ta da silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)