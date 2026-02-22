Türk sinema ve televizyonunun tanınan isimlerinden Ali Tutal’dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tutal’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ali Tutal kimdir?

1950 yılında Diyarbakır’da doğan Ali Tutal, Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. 1970’li yıllardan itibaren sektörde yer almaya başlayan Tutal, özellikle karakter oyunculuğuyla tanındı.

Kariyeri boyunca çok sayıda dizi ve filmde rol alan usta isim, aynı zamanda set arkasında da çeşitli görevlerde bulundu. Uzun yıllara yayılan sanat hayatıyla Türk televizyon ve sinemasında iz bırakan isimler arasında yer aldı.

Ali Tutal’ın yer aldığı bazı dizi ve yapımlar:

Geniş Aile

Yasak Elma

Kördüğüm

Arka Sokaklar

Kurtlar Vadisi Pusu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Sinema tarafında ise:

Güneşi Gördüm

Genellikle yardımcı ve karakter rolleriyle ekranlarda yer aldı; kısa sahnelerde bile iz bırakan oyunculardan biri olarak biliniyordu.