Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orban, Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın “Macaristan Avrupa’nın Ukrayna’ya yardımını engelliyor” yönündeki sözlerine yanıt verdi.

“Macar halkını korumak benim görevim”

Orban açıklamasında, “Sevgili Donald, Macar halkı ve Macaristan’dan ben sorumluyum. Onlara zarar veren olursa, onları korumak benim görevimdir” ifadelerini kullandı.

Macar lider, Ukrayna’nın petrol sevkiyatını yeniden başlatmaması halinde Budapeşte yönetiminden destek beklenmemesi gerektiğini belirtti.

AB’de Ukrayna yardımı tartışması

Orban’ın açıklaması, Avrupa Birliği içinde Ukrayna’ya yönelik askeri ve ekonomik destek konusundaki görüş ayrılıklarını bir kez daha gündeme taşıdı. Macaristan, daha önce de bazı yardım paketlerine temkinli yaklaşımıyla dikkat çekmişti.