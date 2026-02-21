THY’den yapılan resmi açıklamada, “New York’ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 22-23 Şubat tarihlerindeki New York’a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Yolculara Uyarı

Hava muhalefeti nedeniyle alınan iptal kararının ardından yolcuların uçuş durumlarını THY’nin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kontrol etmeleri istendi. Ayrıca bilet değişiklik ve iade işlemlerine ilişkin duyuruların da dijital kanallar üzerinden yapılacağı bildirildi.

Hava Koşulları Ulaşımı Etkiliyor

ABD’nin kuzeydoğu bölgesinde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve sert rüzgarın hava trafiğinde aksamalara yol açabileceği belirtiliyor. Yetkililer, seyahat planı bulunan yolcuların hava yolu şirketlerinden yapılacak güncel bilgilendirmeleri takip etmeleri gerektiğini vurguluyor.