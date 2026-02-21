TRT1 ekranlarında yayınlanan “Cennetin Çocukları” dizisinde başrol krizi yaşanıyor. Başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu’nun hafta başında düzenlenen yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınmasının ardından dizinin çekimlerine ara verildi.

Ayvalık’tan İstanbul’a getirilen Hacıoğlu, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrole gerek duyulmaksızın serbest bırakıldı. Henüz test sonuçları netleşmezken, oyuncunun ifadesinde yasaklı madde kullandığını kabul ettiği öğrenildi.

TRT1’de Başrol Değişikliği

Yaşanan gelişmeler sonrası Cennetin Çocukları dizisinin akıbeti merak konusu oldu. TRT1’de yayınlanan ve yapımcılığını Motto Yapım’ın üstlendiği dizide, İsmail Hacıoğlu’nun yerine yeni bir karakterle farklı bir başrol oyuncusunun projeye dahil edilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı dizide hikâyenin revize edilmesi gündemde. Yapım ekibinin, süreci hızlı şekilde yöneterek izleyici kaybının önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor.

2 Haftalık Stok Bölüm Bulunuyor

Öte yandan dizinin yayınlanmaya hazır 2 haftalık stok bölümünün bulunduğu ifade edildi. Bu süreçte yeni başrol oyuncusunun belirlenmesi ve senaryo akışının yeniden şekillendirilmesi bekleniyor.

TRT1 ve yapım şirketinden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması beklenirken, “Cennetin Çocukları” dizisinin yeni başrolünün kim olacağı şimdiden merak konusu oldu.