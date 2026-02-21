Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin dizisinde yer alan bir sahne sosyal medyada tartışma yarattı. Köyden büyükşehre gelen genç bir karakterin yürüyen merdiveni bilmemesi ve binmek istememesi izleyicilerin tepkisini çekti.

Son günlerde Zeynep Güneş’in giyim tarzı üzerinden yapılan yorumların gündemde olduğu bir dönemde yayınlanan sahne, sosyal medyada “köylü” temsiline ilişkin yeni bir tartışma başlattı.

Sosyal Medyada Tepki Yağdı

Dizide genç kız karakterinin yürüyen merdiveni tanımaması ve korkarak geri durması bazı izleyiciler tarafından gerçeklikten uzak bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, sahneye ilişkin şu yorumları yaptı:

“Bu yaşta bir kızın şu zamanda bu kadar cahil olmasına imkan yok. Bıktık bu tür dizilerden.”

“Skandal değil. Ülke bunu seviyor.”

“Zaten gına geldi artık yalı köşk dizilerinden.”

“Bu zamanın köylüsü seni suya götürür susuz getirir.”

Bazı kullanıcılar ise sahnenin kırsal kesimi küçümseyen bir bakış açısı içerdiğini savunarak tepki gösterdi.

“Köy” Temsili Tartışma Yarattı

Dizideki söz konusu sahne, televizyon yapımlarında kırsal yaşamın nasıl temsil edildiği konusunu yeniden gündeme taşıdı. İzleyicilerin bir bölümü sahneyi abartılı ve klişe bulurken, bir bölümü ise dizilerin dramatik unsurlar gereği bu tür anlatımlara yer verebildiğini ifade etti.

Star TV ya da yapım ekibinden sahneye ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.