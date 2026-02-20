Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların sağlık kuruluşlarına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. “Birlikte bırakıyoruz! Birlikte başaracağız” mesajıyla paylaşılan verilerde, başvurulardaki dikkat çekici artışa vurgu yapıldı.

Bakan Memişoğlu’nun aktardığı bilgilere göre, 2025 yılının ilk bir buçuk aylık döneminde 30 bin 675 kişi Sigara Bırakma Polikliniklerine başvurdu. Bu sayı 2026’nın aynı döneminde ise 48 bin 841’e yükseldi. Böylece başvurularda yaklaşık yüzde 60’lık artış kaydedildi.

“Milletimiz Sağlığını Seçiyor”

Açıklamasında artan başvuruların toplumdaki sağlık bilincinin güçlendiğini gösterdiğini ifade eden Memişoğlu, sigarayla mücadelede kararlılık mesajı verdi. Ortaya çıkan tablonun sevindirici olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, “Bu veriler, vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşamı tercih ettiğini açıkça ortaya koyuyor. Dumansız bir Türkiye hedefi için şimdi harekete geçme zamanı” değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara ücretsiz danışmanlık ve tedavi desteği sunmaya devam ediyor.