İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak”, “Fuhşa teşvik ve aracılık etme” ile “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonda aralarında Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Adem Kılıçcı ve Kemal Doğulu’nun da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 12 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaan Tangöze Serbest Bırakıldı

Gözaltına alınan isimlerden Kaan Tangöze, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Tangöze ifadesinde, evinde bulunan uyuşturucu maddeyi yaklaşık iki yıl önce sokakta tanımadığı bir kişiden aldığını öne sürdü.

“Evli ve 3 çocuk sahibi işleri yoğun bir kişiyim. Uyuşturucu kullanma sıklığım bu nedenle azdır. Evimde bulunan uyuşturucu belki bayatlamış bile olabilir” diyen Tangöze, Almanya turnesi sırasında marihuana kullandığını ancak Türkiye’de uyuşturucu kullanılan herhangi bir toplantıya katılmadığını savundu.

Tangöze, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek telefonunu da rızasıyla incelemeye verdiğini ifade etti.

Soruşturma Sürüyor

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi. Dosya kapsamında yeni gelişmelerin yaşanabileceği belirtilirken, kamuoyunun yakından takip ettiği süreçte adli makamların açıklamaları bekleniyor.