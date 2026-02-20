Futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturmada önemli bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 32 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan teknik ve mali incelemelerde, bazı isimlerin aktif bahis hesaplarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin, özellikle yöneticisi oldukları takımlar ile rakip takımlar arasında oynanan futbol müsabakalarında rakip takım lehine bahis oynadıkları tespit edildi.

Yetkililer, söz konusu durumun sporun dürüstlüğünü zedeleyebileceği ve şike kapsamında değerlendirildiğini belirtirken, şüpheliler hakkında “spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunları kapsamında usulsüzlük” suçlamasıyla işlem yapıldığı öğrenildi.

Operasyon kapsamında adreslerde arama yapılırken, dijital materyallere ve bazı dokümanlara el konulduğu bildirildi. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ve yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceği ifade edildi.