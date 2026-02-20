Futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen şüpheliler dahil toplam 33 kişi hakkında işlem yapıldı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında spor camiasından yöneticilerin de bulunduğu öğrenildi.

TÜMOSAN Konyaspor’dan Resmi Açıklama

Operasyon sonrası TÜMOSAN Konyaspor kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı. Kulüp, mevcut yönetimden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, sürecin yakından takip edildiği ve gelişmelerin kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşılacağı ifade edildi.

Soruşturma Sürüyor

Yetkililer, bahis soruşturmasının çok yönlü olarak devam ettiğini ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtti. Olayın Türk futbolunda geniş yankı uyandırması bekleniyor.

Soruşturmanın detaylarına ilişkin resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar merakla bekleniyor.

KAMUOYUNA DUYURU



6222 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, Tümosan Konyaspor mevcut yönetiminden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını… pic.twitter.com/xASJADy8sO — TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) February 20, 2026