Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde haftanın karşılaşma takvimini açıkladı. Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor.

Süper Lig’de Dev Maçlar

Trendyol Süper Lig’de haftanın öne çıkan karşılaşmaları şöyle:

Beşiktaş – Göztepe

Fenerbahçe – Kasımpaşa

TÜMOSAN Konyaspor – Galatasaray

Gaziantep FK – Trabzonspor

Şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren mücadeleler, haftaya damga vuracak.

1. Lig’de Zirve Yarışı Kızışıyor

Trendyol 1. Lig’de üst sıraları ilgilendiren karşılaşmalar dikkat çekiyor. Bandırmaspor – Atakaş Hatayspor ve Amed Sportif Faaliyetler – Vanspor maçları haftanın öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor.

2. ve 3. Lig’de Kritik Haftalar

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de de hem zirve hem de düşme hattını ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak. Özellikle Bursaspor, Altay ve Karşıyaka gibi köklü kulüplerin maçları büyük ilgi görüyor.