Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde haftanın karşılaşma takvimini açıkladı. Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de birbirinden kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor.
Süper Lig’de Dev Maçlar
Trendyol Süper Lig’de haftanın öne çıkan karşılaşmaları şöyle:
-
Beşiktaş – Göztepe
-
Fenerbahçe – Kasımpaşa
-
TÜMOSAN Konyaspor – Galatasaray
-
Gaziantep FK – Trabzonspor
Şampiyonluk ve Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren mücadeleler, haftaya damga vuracak.
1. Lig’de Zirve Yarışı Kızışıyor
Trendyol 1. Lig’de üst sıraları ilgilendiren karşılaşmalar dikkat çekiyor. Bandırmaspor – Atakaş Hatayspor ve Amed Sportif Faaliyetler – Vanspor maçları haftanın öne çıkan mücadeleleri arasında yer alıyor.
2. ve 3. Lig’de Kritik Haftalar
Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig’de de hem zirve hem de düşme hattını ilgilendiren önemli karşılaşmalar oynanacak. Özellikle Bursaspor, Altay ve Karşıyaka gibi köklü kulüplerin maçları büyük ilgi görüyor.