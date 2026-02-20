Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump ile Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, karşılıklı ticaret anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında, Endonezya'nın tarım, sağlık, teknoloji, otomotiv ve kimya dahil olmak üzere bütün sektörlerde ABD'den ithal edilen ürünlerin yüzde 99'undan fazlasına uyguladığı gümrük vergisi engellerini kaldıracağı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'nin ise Endonezya'ya karşı uyguladığı gümrük tarifesi korumalarını büyük ölçüde sürdüreceği belirtildi. Buna göre ABD, belirlenecek bazı özel tekstil ve istisnai ürünler haricinde, Endonezya'dan yapılan ithalatlara uyguladığı karşılıklı tarifeyi yüzde 19 oranında tutmayı sürdürecek.

Bununla beraber anlaşmanın ABD'ye geniş çaplı bir pazar erişimi sağlayacağı belirtildi ve imalat, tarım ile dijital sektörlerde stratejik ilerlemelerin önünü açacağı vurgulandı.