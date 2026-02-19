Xiangyang Belediyesi yetkilileri, patlamanın yaklaşık 50 metrekarelik bir alanı etkilediğini açıkladı. Yetkililer, ölenlerden birinin dükkan sahibi, 11 kişinin ise müşteriler olduğunu belirtti. Patlamanın saat 14.24’te gerçekleştiği ifade edildi.

Patlamanın nedeni henüz kesin olarak belirlenemezken, yetkililer soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, yaşamını yitirenlerin ailelerine destek ve yardım çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

Bu trajik olay, Çin’de havai fişek satışlarının güvenliği konusundaki tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, benzer kazaların önlenmesi için güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.