2015 yılında ihtiyari olarak başlayan e-tebligat uygulaması, 2019 yılından itibaren zorunlu hale geldi. Bu tarihten itibaren:

Toplam 357 milyon 446 bin 621 adet e-tebligat gönderimi gerçekleştirildi.

Fiziki gönderim yerine elektronik ortamın tercih edilmesiyle 32 milyar 51 milyon 115 bin 861 lira tasarruf edildi. Ramazan Davulcuları Sahur Mesaisinde İçeriği Görüntüle

2019 yılında 18 milyon seviyelerinde olan e-tebligat sayısı, 2024 yılında 67 milyon 663 bine yükseldi. 2025 yılı verilerine göre, e-tebligatın fiziki tebligata oranı %182, 2026 yılının ilk 45 günü itibarıyla ise bu oran %205 olarak kayıtlara geçti.

Çevresel Etki: Binlerce Ağaç Kurtarıldı

E-tebligat uygulaması, kağıt kullanımını azaltarak çevreye de katkı sağladı:

2019’dan bu yana 12 bin 511 ton kağıt tasarrufu sağlandı.

Bu sayede doğada 212 bin 681 ağaç kesilmekten kurtuldu.

2015’ten bugüne kadar e-tebligat sayesinde kurtarılan ağaç sayısı 217 bin 333 olarak kaydedildi.

e-Tebligat ile Hem Ekonomi Hem Çevre Kazanıyor

Adalet Bakanlığı’nın e-tebligat uygulaması, hem devletin maliyetlerini düşürürken hem de kağıt kullanımını azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Bu dijital dönüşüm sayesinde Türkiye’de hukuki süreçler daha hızlı ve güvenli hale gelirken, aynı zamanda doğanın korunmasına da destek olunuyor.