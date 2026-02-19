Ankara’nın içme suyu kalitesine ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan “Ankara suyuna atıksu karışıyor” iddiaları üzerine Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Ankara’ya su temininin Bolu’nun Gerede ilçesi sınırlarında bulunan Ulusu Çayı’ndan, Gerede Tüneli aracılığıyla sağlandığı hatırlatıldı. Gerede ilçesinin ASKİ hizmet alanında olmamasına rağmen, Çamlıdere Barajı içme suyu kalitesinin korunması amacıyla hazırlanan “Çamlıdere Barajı ve Işıklı Regülatörü Koruma Planı ve Özel Hükümleri Projesi” kapsamında ilçedeki atıksuların toplandığı Atıksu Kolektör Hattı ve Atıksu Arıtma Tesisi yatırım ve işletmesinin ASKİ sorumluluğuna alındığı belirtildi.

Kurum, söz konusu Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2020 yılından bu yana ASKİ tarafından işletildiğini ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenli olarak denetlendiğini bildirdi.

“Debi artışı yaşandı, aynı gün müdahale edildi”

Açıklamada, Türkiye genelinde atıksu ve yağmursuyu şebekelerinin “ayrık sistem” olarak projelendirilip inşa edildiği vurgulanarak, bazı yerleşim yerlerinde yağmursuyu yatırımlarının yetersiz kalması halinde atıksu hatlarında öngörülenin üzerinde debi artışı oluşabildiği ifade edildi.

Gerede atıksu kolektör hattında da kar yağışı ve artan yer altı su seviyesi nedeniyle debi artışı yaşandığı belirtilen açıklamada, teknik ekiplerin yerinde inceleme yaptığı ve havzaya atıksu ile yağmur suyu karışımından oluşan deşarjın aynı gün önlendiği kaydedildi.

“İçme suyu sürekli izleniyor”

ASKİ, Ankara’ya sağlanan içme suyunun kalitesinin hem kurum tarafından hem de Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli izlenip kontrol edildiğini vurguladı.

Açıklamada, halk sağlığını ilgilendiren bu tür konularda tüm paydaşların sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiği ifade edilerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekildi.