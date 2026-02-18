Elektrik ve enerji sektörünün çatı kuruluşlarından biri olan Elektrik Malzeme Satıcıları ve İş İnsanları Derneği (EMSİAD) Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Uluyürek, sektörün mevcut durumu, ekonomik gelişmeler ve 2026 hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

“ENERJİ SEKTÖRÜ EKONOMİNİN BEL KEMİĞİDİR”

Türkiye’de enerji ve elektrik altyapısının stratejik öneme sahip olduğunu belirten Uluyürek “Enerji olmadan üretim olmaz. Üretim olmadan kalkınma olmaz. Elektrik sektörü, ülke ekonomisinin temel taşıdır. Biz EMSİAD olarak hem esnafımızı hem de sanayicimizi güçlü tutmak zorundayız.”

FİNANSMANA ERİŞİM EN BÜYÜK SORUN

Artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Uluyürek, özellikle KOBİ ölçeğindeki firmaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı: “Bugün sektörümüzde tahsilat süreleri uzadı, finansman maliyetleri arttı. Bu durum ticari dengeleri zorluyor. Çözüm; daha erişilebilir kredi mekanizmaları ve sektöre özel destek paketleridir.”

YERLİ ÜRETİM VE MİLLİ ENERJİ VURGUSU

Türkiye’nin enerji altyapısında yerli üretimin artırılmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu belirten EMSİAD Başkanı “Yerli üretim sadece ekonomik değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesidir. Trafo, orta gerilim ekipmanları ve altyapı malzemelerinde yerli sanayicinin desteklenmesi gerekiyor.” diye konuştu.

BELEDİYELER VE STK İŞ BİRLİĞİ ARTACAK

EMSİAD’ ın 2026 vizyonuna da değinen Uluyürek, yerel yönetimlerle daha güçlü projeler yapılacağını ifade etti: “Belediyelerimizle, üniversitelerimizle ve sektör paydaşlarımızla ortak projeler geliştireceğiz. Gençlere yönelik teknik eğitim programları ve sosyal sorumluluk projeleri önceliğimiz olacak.”

“EMSİAD SADECE BİR DERNEK DEĞİL, BİR GÜÇ BİRLİĞİDİR”

Uluyürek sözlerini şu mesajla tamamladı: “EMSİAD; dayanışmanın, sektör birliğinin ve ortak aklın temsilcisidir. Amacımız, üyelerimizi daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır.”