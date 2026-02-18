Aras Kargo, “Bizimkisi Bir ASK Hikayesi: Aras Kargo Spor Kulübü Sultanlar Ligi’nde!” projesiyle PRİDA İletişim Ödülleri 2025’te “Topluluk Yaratımı ve Yönetimi” kategorisinde ödül kazandı.

İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA) tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen PRİDA İletişim Ödülleri, iletişim sektöründeki başarılı proje ve çalışmaları ödüllendirdi. Aras Kargo’nun ödül aldığı kategori; markaların hedef kitleleriyle sürdürülebilir ve çift yönlü bir bağ kurma, ortak bir amaç etrafında topluluk oluşturma başarısını kapsıyor.

Sultanlar Ligi’nde İlk Sezon

Şirketten yapılan açıklamaya göre, temelleri 2023’te atılan Aras Kargo Spor Kulübü, 2024 itibarıyla ilk kez Sultanlar Ligi’nde mücadele etmeye başladı. Proje ile markanın sporun birleştirici gücü üzerinden daha güçlü bir bağ kurmayı hedeflediği belirtildi.

Uzun süredir Sultanlar Ligi’nde temsil edilmeyen İzmir’i merkezine alan kulübün, kısa sürede voleybolseverlerin ilgisini çektiği ve yerel temsiliyeti ulusal ölçekte bir sahiplenmeye dönüştürdüğü ifade edildi. İzmir’de oynanan maçlara gösterilen seyirci ilgisi, kulüp marşı ve lisanslı ürünler etrafında oluşan aidiyet kültürünün bu süreci desteklediği aktarıldı.

Ayrıca Hatay’da voleybol oynayan çocukların, İzmir AFAD ve itfaiye personelinin ile kız çocuklarının maçlara davet edilmesinin, kulübün sosyal sorumluluk yaklaşımının bir parçası olduğu kaydedildi.

“Kalıcı Bir Topluluk İnşa Etmeyi Hedefledik”

Aras Kargo Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Başkan Yardımcısı ve Kulüp Yönetim Kurulu Üyesi Billur Burkutoğlu, projeyle yalnızca bir spor yatırımı değil, kalıcı bir topluluk oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Burkutoğlu, PRİDA 2025’te alınan ödülün, markanın spor aracılığıyla güven ve bağlılık oluşturma yaklaşımının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Burkutoğlu ayrıca projede emeği bulunan ajanslara ve taraftarlara teşekkür etti.