Pegasus Hava Yolları, dünya futbolunun önde gelen kulüplerinden Chelsea Futbol Kulübü ile global bir iş birliği gerçekleştirdi. Anlaşma kapsamında Pegasus, Chelsea’nin erkek ve kadın futbol takımlarının Resmi Havayolu Partneri oldu.

Pegasus ve Chelsea’den Küresel İş Birliği

Pegasus Hava Yolları, Chelsea Futbol Kulübü ile hayata geçirdiği bu iş birliği sayesinde global erişimini artırmayı ve öncelikli yurt dışı pazarlarda yenilikçi iletişim kampanyaları yürütmeyi hedefliyor.

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

"Bu iş birliğiyle yenilikçilik, küresel büyüme ve insanları birbirine bağlama vizyonunu paylaşan iki güçlü marka bir araya geliyor. Futbolun evrensel gücüyle global marka yolculuğumuzu daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Chelsea'nin global taraftar kitlesi, bizim uluslararası erişimimizle güçlü bir şekilde örtüşüyor. Birleşik Krallık, beş farklı noktaya uçtuğumuz ve büyümeyi sürdürdüğümüz önemli pazarlarımızdan biri. Chelsea Futbol Kulübü iş birliğiyle taraftarlar ve misafirlerimiz için ilham veren deneyimler yaratmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Chelsea’nin Perspektifi

Chelsea Futbol Kulübü İş Ortaklıkları Satış Direktörü Oliver Boden ise şunları aktardı:

"Pegasus Hava Yolları'nın son yıllardaki büyüme performansı ve seyahati herkes için erişilebilir kılma vizyonu son derece etkileyici. Hava yolu sektörünü dönüştürme hedefleri ve filo yatırımları, ne kadar büyük düşündüklerini açıkça ortaya koyuyor. Pegasus ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyor; yolculuklarının bir sonraki aşamasında onları desteklemeyi ve birlikte benzersiz bir ortaklık inşa etmeyi hedefliyoruz."

Pegasus Hava Yolları ve Chelsea Ortaklığı ile Gelecek

Bu iş birliği, Pegasus Hava Yolları’nın global büyüme hedeflerini desteklerken, Chelsea Futbol Kulübü’nün taraftarlarına da yeni deneyimler sunmayı amaçlıyor. Önümüzdeki dönemde her iki marka, yurt dışı pazarlarda özel kampanyalar ve etkinlikler ile taraftarlarını buluşturacak.