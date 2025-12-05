Kurumsal yapay zeka trendlerinden bilimsel araştırmalara, iyilik için yapay zeka uygulamalarından yenilikçi girişimlerin üretken yapay zeka çözümlerine uzanan geniş bir yelpazede yapay zekanın gelişimini ele alan ‘Türkiye İçin Yapay Zeka’ etkinliği iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinliğin ‘İş Dünyası için Yapay Zeka’ oturumunda, AITR Eş Başkanı Levent Kızıltan moderatörlüğünde İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sabri Gökmenler, Koç Holding CIO’su Hayriye Karadeniz ve Trendyol CTO’su Cenk Çivici iş dünyasında yapay zekâ uygulamalarının mevcut durumu ve gelecek beklentileri üzerine konuştu.

AITR Eş Başkanı Prof. Dr. Altan Çakır moderatörlüğünde gerçekleştirilen ‘Bilim için Yapay Zeka’ oturumunda ise Vispera Co-CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil, KUIS AI Merkezi Direktörü Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir, ION AI Kurucusu Doç. Dr. Nazım Kemal Üre ve DataBoss Kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Süleyman Serdar Kozat bilimsel gelişmeler ve uygulama alanları üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

‘Yenilik için Yapay Zeka’ oturumu ise Türkiye Bilişim Vakfı Genel Sekreteri Çağdaş Ergin moderatörlüğünde gerçekleşti. Yapay Zeka Fabrikası CEO’su Can Bakır, Fribourg Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdem Büyüksağiş, IBM Türkiye CEO’su Işıl Kılınç Gürtuna ve Yuvam Dünya Derneği Başkanı Kıvılcım Kocabıyık yapay zekânın hukuk, teknoloji, etik ve girişimcilik ekseninde şekillenen yenilikçi uygulamalarını ve geleceğe yönelik fırsatlarını çok yönlü bir bakış açısıyla ele aldı.

Ayrıca Google ML Başkan Yardımcısı Dr. Burak Göktürk ‘Kurumsalda Yapay Zeka Trendleri’, Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı da ‘İyilik için Yapay Zeka’ başlıklı sunumlar gerçekleştirdiler.

‘TÜRKİYE’NİN YAPAY ZEKA EKOSİSTEMİNİ BİR ARAYA GETİREN GÜÇLÜ BİR TOPLULUĞUZ’

Yapay Zeka Fabrikası CEO’su Can Bakır, konuşmasında Türkiye’de yapay zeka alanında oluşan güçlü sinerjiye dikkat çekerek şunları söyledi:

“Türkiye’de yapay zeka alanında çok dinamik, üretken ve etkisi giderek büyüyen bir topluluk oluşuyor. Biz Yapay Zeka Fabrikası olarak bu topluluğu bir araya getiren, iş birliğini büyüten ve dönüşümü hızlandıran bir rol üstleniyoruz. Yapay zekânın sadece teknoloji değil; insan, toplum ve iş dünyası için ortak bir değer üretme alanı olduğuna inanıyoruz. Bugün burada; iş insanları, akademisyenler, araştırmacılar, sivil toplum temsilcileri ve girişimciler aynı masada buluşarak Türkiye’de yapay zekânın bugününü ve geleceğini değerlendirdik. Türkiye için yapay zeka vizyonu, ancak böyle kapsayıcı ve güçlü bir ekosistemle mümkün.”

Bakır, Yapay Zeka Fabrikası’nın Türkiye’nin bu alandaki ihracat potansiyelini güçlendiren, girişimleri küresel rekabete hazırlayan ve kamu–özel sektör–akademi iş birliklerini artıran stratejik bir merkez olduğunu belirterek; halihazırda veri tabanlarında 3 binin üzerinde kurucuları Türk olan küresel ya da Türkiye merkezli yapay zekâ girişiminin yer aldığını, 30’un üzerinde girişime yatırım yaptıklarını ve yalnızca bu yıl 400’ün üzerinde kurum–girişim iş birliğine öncülük ederek ekosistemin birleştirici gücü olmayı sürdürdüklerini ifade etti.

‘YAPAY ZEKAYI İNSANLIK İÇİN STRATEJİK BİR GÜCE DÖNÜŞTÜRMEK ZORUNDAYIZ’

TBV Genel Sekreteri Çağdaş Ergin ise, “Bugün gerçekleştirdiğimiz buluşmada yapay zekayı yalnızca bir teknoloji olarak değil, insanlığın geleceğini şekillendirecek stratejik bir güç olarak ele aldık. Tartışmalarımızda, yapay zekânın sağlıkta erken teşhisi hızlandırdığı, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdiği ve afet yönetiminde hayat kurtardığı örnekleri masaya yatırırken; aynı zamanda etik, hukuki ve sosyal riskleri de açıkça konuştuk. Bu nedenle ‘AI for Good’ (İyilik için yapay zekâ) yaklaşımının ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gördük: Yapay zekâyı daha hızlı değil daha sorumlu, daha kârlı değil daha adil, daha akıllı değil daha insan odaklı hale getirmek hepimizin ortak hedefi” diye konuştu.

Hukuk, endüstri, girişimcilik ekosistemi ve sivil toplumun temsilcilerini bir araya getiren oturumda, yalnızca nelerin yapılabileceğini değil, nelerin yapılması ve hatta nelerin yapılmaması gerektiğini tartışma fırsatı bulduklarını söyleyen Ergin, “Bugünkü değerlendirmelerimiz bize şunu gösterdi: Yapay zekanın toplumsal fayda üreten bir güç haline gelmesi için doğru soruları sormaya devam etmeliyiz. Ve bugün attığımız bu ortak adım, daha iyi bir gelecek için önemli bir başlangıç niteliği taşıyor” dedi.

‘AKADEMİ–SANAYİ–KAMU ÜÇGENİNDE YAPAY ZEKA İÇİN YENİ BİR PARADİGMA İNŞA EDİYORUZ’

AITR Eş Başkanı, İTÜ, Prof.Dr. Altan Çakır, "Yapay zekâ teknolojilerinin son dönemde kaydettiği üstel ivme, akademi, iş dünyası ve kamu üçgenindeki 'verimlilik' parametrelerini kökten değiştiren yeni bir paradigmayı her geçen gün daha önemli hale getirmektedir. Mevcut konjonktürde, yapay zekâ uygulamalarının yaygınlaşmasıyla eş zamanlı olarak; politika yapıcılar ve regülatif otoriteler nezdinde etik standartların belirlenmesi ve bizim ana başlığımız olan 'Toplum İçin Yapay Zeka' stratejisinin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması elzem hale gelmiştir” diye konuştu.

Bu teorik ve pratik gereklilikten hareketle; ekosistemi oluşturan tüm aktörlerin konsolidasyonunu sağlamak amacıyla İstanbul’da gerçekleştirilen 2’nci Türkiye için Yapay Zeka zirvesinin, stratejik bir uzlaşı platformu işlevi gördüğüne işaret eden Çakır, “Etkinlik kapsamında, alanın kanaat önderleri ve akademinin önemli araştırmacıları ile yeni nesil iş insanları ve genç araştırmacılar, regülasyon ve inovasyon ikilemini aşmak adına disiplinler arası bir diyalog geliştirme imkanı bulmuşlardır. Zirve, teknoloji geliştirme ve ticarileştirme süreçlerindeki farkındalığı maksimize etmenin yanı sıra; geliştirdikleri algoritmik çözümlerle sektörel katma değer yaratan girişimlerin ödüllendirilmesiyle somut çıktılarını ortaya koymuştur" dedi.

‘TÜRKİYE’NİN YAPAY ZEKA VİZYONU, KÜRESEL BİLGİ VE YEREL POTANSİYELİN KESİŞİMİNDE ŞEKİLLENİYOR’

AITR Eş Başkanı Levent Kızıltan, “Yapay zekanın dönüştürücü gücünü, Google'dan Stanford'a uzanan global bir perspektifle ve alanının en yetkin isimlerinden dinlemek büyük bir ayrıcalık. Özellikle 'İyilik için Yapay Zeka' oturumu, teknolojinin insani boyutunu mükemmel bir şekilde ortaya koyuyor. Kurumsal trendlerden bilimsel derinliğe uzanan program, Türkiye'nin yapay zekâ potansiyeli hakkında da fikir veriyor. Hem iş dünyası hem de akademi ile kurulacak temaslar ve paylaşılan içgörüler, önümüzdeki dönem stratejileri için de katılımcılara çok fayda sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

‘BİLİMSEL KEŞİFLERİ HIZLANDIRAN YAPAY ZEKÂ İÇİN GÜÇLÜ VE ETİK BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜRÜ İNŞA ETMELİYİZ’

KUISAI Direktörü Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir ise düşüncelerini şöyle paylaştı:

“Yapay zeks, teknik bir yenilik olmanın ötesinde, bilim üretme biçimimizi köklü biçimde dönüştürme potansiyeli taşıyan bir araştırma yaklaşımı olarak karşımıza çıkıyor. ‘Bilim için Yapay Zeks’ panelinde de vurguladığımız gibi, yapay zekâ birçok disiplinde bilimsel keşifleri hızlandırma gücüne sahip; ancak bu süreçte güvenilirlik ve yeniden üretilebilirlik ilkelerinin titizlikle ele alınması büyük önem taşıyor. KUISAI Center olarak önceliğimiz, bu dönüşümün güçlü bir bilimsel altyapıya, nitelikli insan kaynağına ve etik ilkeleri merkeze alan bir araştırma kültürüne dayanmasını sağlamak. Yapay zekânın ülkemizde gerçek bir ivme yaratmasının ancak sürdürülebilir bir bilimsel kapasitenin inşa edilmesi ve Ar-Ge ekosisteminin güçlenmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bugün ‘Türkiye için Yapay Zeka’ etkinliğimizde, bu ekosistemin gelişimine yönelik artan toplumsal ilgi ve kurumsal kararlılığı görmek, geleceğe dair umutlarımızı daha da güçlendiriyor.”

YAPAY ZEKA FABRİKASI 2025 ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

‘Türkiye İçin Yapay Zeka’ etkinliğinin programında yer alan ve bu yıl ikincisi düzenlenen Yapay Zeka Fabrikası 2025 Ödülleri de sahiplerini buldu. Yapay zeka teknolojilerini iş dünyasında, toplumsal fayda alanlarında ve sürdürülebilirlik çalışmalarında etkin biçimde kullanan kurum ve kuruluşların ödüllendirildiği organizasyonda halk oylamasına binlerce kişi katılım gösterdi. Oylama sonucunda belirlenen kısa liste, yapay zeka ve teknoloji alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirildi. Bu kapsamlı değerlendirme sürecinin ardından farklı kategorilerde yılın kazananları seçildi.

2025 kategorileri ve kazananlar şöyle:

“YZF İnovasyon ve İş Birliği Ödülü - Borusan Otomotiv

“Yapay zekayı iş süreçlerine entegre eden veya yapay zeka tabanlı yeni iş modelleri geliştiren kurumlara verilir. YZF Ekosisteme Katkı Ödülü - Türkiye Girişimcilik Vakfı (GİRVAK) Yapay zekâ araştırmalarına, girişimcilik ekosistemine, eğitime veya iş birliği modellerine katkı sunan kurumları onurlandırır.

“YZF Sürdürülebilirlik ve Etki Ödülü - Koç Holding

“Sürdürülebilirlik veya sosyal fayda alanında yapay zekâ teknolojileriyle anlamlı etki yaratan projeleri ödüllendirir.

“YZF Toplumsal Etki Ödülü - Darüşşafaka Cemiyeti

“Toplumsal fayda yaratmak için yapay zekâ projeleri geliştiren sivil toplum kuruluşlarına verilir.

“YZF Özel Ödülü - Google Türkiye

“Yapay zekayı hem kurum içi dönüşümde hem de ekosistemle ortak değer üretiminde etkin biçimde kullanan yenilikçi kurumları ödüllendirir.”