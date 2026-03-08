Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1980’li yıllarda inşa edilen ve zaman içinde çeşitli yapısal değişikliklere uğrayan Esat Semt Hali ve Çarşısı’ndaki yenileme ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı. Yeniden düzenlenen yapı, “Esat Hâl” adıyla Başkentlilerin hizmetine açıldı.

Kültür ve sanat aktörlerini, yerel üreticileri, sivil toplum kuruluşlarını, sanat topluluklarını ve mahalle sakinlerini bir araya getirmesi hedeflenen Esat Hâl; sanat galerisi, kütüphane, gençlik merkezi ve gastronomi alanlarıyla Ankara’nın yeni buluşma noktalarından biri olacak.

Esat Hâl’de yer alan Sanat Galerisi, Esat Genç Akademi ve Prof. Dr. Ruşen Keleş Kütüphanesinin açılışı, 8 Mart kapsamında düzenlenen etkinliklerle gerçekleştirildi. Açılış törenine çok sayıda milletvekili, büyükelçi, belediye başkanı, bürokrat ve vatandaş katıldı.

Açılış kapsamında Cumhuriyet döneminin önemli sanat eğitmenlerinden ve sanatçılarından Nevide Gökaydın’ın eserlerinden oluşan “Bir Cumhuriyet Kadını: Nevide Gökaydın” sergisi de sanatseverlerle buluştu.

Açılış konuşmasında Ankara’nın hafızasında yer eden yapıların kaderine terk edilmesini doğru bulmadıklarını ifade eden Mansur Yavaş, şu değerlendirmede bulundu:

“Bir şehir yalnızca yeni binalarla değil, geçmişini de yaşatarak büyür. Bu anlayışla Küçükesat Semt Hali’ni bugün ‘Esat Hâl’ adıyla Ankara’nın kültür ve sanat hayatına kazandırıyoruz.”

Yavaş, Esat Hâl’in yalnızca bir sanat mekânı olmadığını da vurgulayarak, “Ankara’yı sadece yollarıyla, parklarıyla ve altyapısıyla değil; kültürüyle, sanatıyla ve gençlerin hayalleriyle büyüyen bir şehir olarak görüyoruz. Esat Hâl de bu anlayışın bir sonucu olarak ortaya çıktı” dedi.