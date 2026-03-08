Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın Polis Özel Harekat personelleri, zorlu eğitim süreçlerini tamamladıktan sonra başkentte kritik görevlerde yer alıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında konuşan Başkomiser Öznur, “Özel harekatçı olmak cesareti, disiplini ve vatan sevgisini yüreğinde hissetmektir” dedi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Özel Harekat Şubesi’nde 53 kadın polis görev yapıyor. Gönüllülük esasıyla birime katılan kadın polisler, yoğun ve zorlu eğitimlerin ardından Ankara’da çeşitli hassas görevlerde bulunuyor. Kadın özel harekat polisleri ayrıca başkentteki kritik noktalarda koruma görevlerinde de aktif rol alıyor.

“Özel harekat biriminin ruhu beni etkiledi”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde DHA’ya konuşan Başkomiser Öznur, 11 yıldır özel harekatçı olduğunu belirterek mesleğe olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını söyledi.

Öznur, geçmişte atletizmle ilgilendiğini ve olimpiyatlarda Türk bayrağını dalgalandırmayı hedeflediğini belirterek, yaşadığı bazı talihsizliklerin ardından hayatının yön değiştirdiğini anlattı. Emniyet teşkilatına katıldıktan sonra özel harekat biriminin birlik ve dayanışma ruhundan etkilendiğini ifade eden Öznur, “Bu iş benim işim dedim ve gönüllü olarak özel harekatta görev almaya başladım” diye konuştu.

“Kadın olmak merhameti ve gücü bir arada taşımaktır”

Kadın özel harekat polislerinin sadece üniforma taşımadığını, aynı zamanda sorumluluk ve fedakarlık da üstlendiğini vurgulayan Öznur, şöyle konuştu:

“Kadın olmak merhameti, sabrı ve gücü bir arada taşımaktır. Özel harekatçı olmak ise cesareti, disiplini ve vatan sevgisini hissetmektir. Kadın polis özel harekat personelleri olarak hem kadın kimliğimizi hem de mesleki duruşumuzu onurla temsil ediyoruz. Kadınlar artık hayatın her alanında olduğu gibi güvenlik güçleri içerisinde de güçlü bir şekilde yer alıyor.”

“Kadınlar özel harekatta da güçlü şekilde var”

15 yıldır özel harekatta görev yapan Polis Memuru Seher ise 2005 yılında polis memuru olarak göreve başladığını ve katıldığı bazı ortak görevlerin ardından özel harekata sempati duyduğunu belirtti.

Zorlu bir eğitim sürecinin ardından özel harekatta göreve başladığını anlatan Seher, başta doğu ve güneydoğu olmak üzere yurt içi ve yurt dışında birçok görevde yer aldığını söyledi.

Kadınların cesaret ve disiplinleriyle özel harekat içerisinde güçlü şekilde varlık gösterdiğini ifade eden Seher, mesleğin en zor yanının görev arkadaşlarını kaybetmek olduğunu belirterek, “En zor anlardan biri görev dönüşü eksik sayıyla dönmek ve bu haberi ailelerine vermek” dedi.