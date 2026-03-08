Mehmet Fatih Kacır, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu mesaj yayımladı. Kacır, Türkiye’de kadınların bilim, teknoloji ve girişimcilik alanındaki varlığının her geçen gün arttığını belirtti.

Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında kadınların rolünün giderek güçlendiğini ifade eden Kacır, “Bugün Türkiye’de kadınların bilim, teknoloji ve girişimcilikteki varlığı birçok Avrupa ülkesini geride bırakıyor. Ülkelerin uluslararası patent başvurularında kadın buluşçu oranında Türk kadın buluşçular dünya birincisi” dedi.

Kacır, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 23 yılda gerçekleştirilen reformlarla kadınların eğitimden sağlığa, siyasetten ekonomiye pek çok alanda daha güçlü şekilde temsil edildiğini vurguladı.

“İnsansız hava araçlarında, yerli ve milli otomobilimizde ve düzenlediğimiz kutup bilim seferlerinde Türk kadınının izi ve imzası bulunuyor” diyen Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kadınların katkısının artırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Kadın araştırmacılara 30,3 milyar lira destek

Videoda ayrıca kadınların bilim ve teknoloji alanındaki başarılarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu aracılığıyla son 23 yılda 210 bin kadın araştırmacıya toplam 30,3 milyar lira destek sağlandı. Akademi ve kamuya yönelik programlar kapsamında ise 22 binden fazla kadın araştırmacı desteklendi.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile teknoparklarda çalışan kadın sayısının da önemli ölçüde arttığı belirtildi. 2016 yılında 7 bin 162 olan kadın çalışan sayısının, 2026 yılında 8 kat artarak 61 bin 659’a ulaştığı kaydedildi.

TEKNOFEST’te kadın katılımı arttı

TEKNOFEST yarışmalarındaki kadın katılım oranındaki yükselişe de dikkat çekildi. 2018 yılında yüzde 17 olan kadın yarışmacı oranının 2025 yılında yüzde 46’ya yükseldiği bildirildi.

Ayrıca KOSGEB girişimcilik destekleri sayesinde 85 binden fazla kadının kendi işletmesini kurduğu ifade edildi.

Kalkınma Ajanslarının 2024-2025 temasının “kadın istihdamı ve girişimciliği” olduğuna dikkat çekilen videoda, bu kapsamda 12 bin 866 kadının istihdama kazandırıldığı ve 14 bin kadın girişimcinin desteklendiği bilgisi paylaşıldı.