Tohumluk Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı’nın 3. Olağan Genel Kurulu, 8 Mart 2026 tarihinde Ankara’da geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Genel Kurula vakfın Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul Üyeleri, İl Sorumluları, Komite başkanları, üyeleri ve gönüllülerin yanı sıra eski Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan ve Şevket Bülend Yahnici, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Mekin Tüzün, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kurt, Gazeteci Yazar ve Ankara Kent Konseyi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ayşe Sucu, Yazar Ayla Kutlu, Ressam Hasan Nazım Balaban, Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, Şefika Gaspıralı Uluslararası Kadın Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Gayana Yüksel, Kırım Vakfı Başkanı Tuncer Kalkay, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin ve Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) Genel Koordinatörü Kadim Koç’un da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı. Genel Kurul öncesinde, toplantıya katılamayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Başkent Üniversitesi Onursal Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın kutlama telgrafları okundu.

Toplantıda vakfın 2024–2026 faaliyet dönemi değerlendirilirken, son iki yılda eğitim, kültür-sanat, dayanışma ve kırsal kalkınma alanlarında yürütülen çalışmalar ve gelecek dönem stratejileri paylaşıldı. Faaliyet raporlarının sunulmasının ardından mali tablolar ve denetim raporları görüşüldü, yönetim ibra edildi ve yeni dönem için yönetim ve denetim kurulları belirlendi. Yönetim Kurulu’na Pınar Ayhan, Serra Menekay, Semra Sancak, Hakan Osman Sert, Göknil Yılmaz, Aslıhan Sadıkoğlu Kornoşor ve Ümit Özşaşal yeniden seçildi.

HATAY’DA KADIN KOOPERATİFLERİ ÜRETİME BAŞLADI

Genel kurulda paylaşılan önemli gelişmelerden biri de vakfın yürüttüğü “Dijital Tohumlar Filizleniyor” projesinin somut çıktıları oldu. Proje kapsamında Hatay’da kurulan iki kadın kooperatifi, üretime başlayarak yerel ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya başladı. Bu girişimler, bölgedeki kadın üreticilerin emeğini ekonomik değere dönüştürmeyi ve yerel üretimi sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlıyor.

TOHUMLUKTAN MARKASI YEREL ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR

Genel kurulda ayrıca vakfın iktisadi işletme markası olan “TOHUMLUKTAN” hakkında da önemli bir gelişme paylaşıldı. TOHUMLUKTAN markası, bundan sonra Hatay başta olmak üzere yerel üreticilerin ürünlerini tüketiciyle buluşturan bir aracı yapı olarak faaliyet gösterecek. Böylece yerel üretimin desteklenmesi, kadın emeğinin görünür hale gelmesi ve sürdürülebilir bir dayanışma ekonomisinin kurulması hedefleniyor.

VAKFIN ÇALIŞMALARINA DESTEK VEREN İSİMLERE ONUR BERATLARI TAKDİM EDİLDİ

Genel kurul programının önemli bölümlerinden biri de Tohumluk Vakfı Onur Beratlarının takdimi oldu. Vakfın çalışmalarına destek veren ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan isimlere teşekkür amacıyla hazırlanan beratlar, Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından takdim edildi. Onur beratı verilen isimler arasında Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Proje Koordinatörü Bekir Ödemiş, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, yazar Ayla Kutlu, Ressam Hasan Nazım Balaban, Atis Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül ve Galeati Yayıncılık Genel Müdürü V. Murat Tulgayer aldı.

Genel kurul toplantısının ardından vakıf üyeleri, gönüllüler ve misafirler iftar programında bir araya geldi. Dayanışma ve paylaşma duygusunun öne çıktığı buluşmada vakfın farklı şehirlerde yürüttüğü çalışmalar, yeni dönem hedefleri ve gönüllülük faaliyetleri üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

İYİLİĞİN TOHUMLARI YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

Tohumluk Vakfı, Türkiye’nin farklı illerinde gönüllülerle birlikte yürüttüğü projelerle özellikle çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik eğitim, kültür-sanat ve üretim odaklı çalışmalar gerçekleştiriyor. Vakıf, yerel üretimi destekleyen projeler ve dayanışma ağlarıyla toplumda sürdürülebilir bir iyilik hareketi oluşturmayı hedefliyor.