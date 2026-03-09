Brent Petrol: 120 Dolar sınırına dayandı.

Gram Altın: 7.215 TL seviyelerine geriledi.

Çeyrek Altın: 12.088 TL bandında işlem görüyor.

Bugün piyasalara bakanların başı dönüyor. "Güvenli liman" diyerek altına koşanlar sabah uyandığında büyük bir şokla karşılaştı. Altın fiyatları hiç beklenmedik bir şekilde çakıldı; düğün yapacaklar sevinse de elinde altını olanlar kara kara düşünmeye başladı. Uzmanlar bu düşüşün geçici olup olmadığını tartışırken, asıl darbe enerji kanadından geldi.

Dünyadaki karışıklıklar yüzünden petrol fiyatları fırladı gitti. Mazota, benzine zam gelecek korkusu şimdiden herkesi sardı. Bir yanda düşen altın, diğer yanda tırmanan petrol... Anlayacağınız piyasada dengeler altüst olmuş durumda.

Vatandaşın gözü şimdi ekranlarda: "Altın daha düşer mi, petrol bu hıza devam eder mi?" sorusuna yanıt aranıyor.