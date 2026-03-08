Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Projesi’nde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Bursa’nın yüksek hızlı tren (YHT) ağına katılacak 12’nci il olacağını belirten Uraloğlu, Bursa-Osmaneli kesiminde çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını söyledi. Uraloğlu, “Bursa-Osmaneli kesimi çalışmalarında önemli bir aşamaya geldik. Bu kesimi yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, söz konusu hattın Bursa’yı doğrudan Türkiye’nin ana yüksek hızlı tren ağına bağlayacak kritik bir bağlantı olduğunu vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:

“Bu kesim tamamlandığında Bursa’dan yola çıkan bir tren, Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul YHT hattına bağlanacak. Böylece Bursa başta Ankara ve İstanbul olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağıyla doğrudan bağlantı kuracak.”

201 kilometrelik hat

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli hızlı tren hattının toplam 201 kilometre uzunluğunda ve saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun olarak inşa edildiğini belirten Uraloğlu, projede 25 tünel ve 16 viyadüğün yer alacağını ifade etti.

Hattın tamamlandığında yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip olacağını kaydeden Uraloğlu, altyapı çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Çalışmaların yüzde 90’ı tamamlandı

Kazı, dolgu, tünel ve sanat yapısı çalışmalarının tamamlandığını aktaran Uraloğlu, üstyapı çalışmalarında ise yüzde 90 ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Uraloğlu, “Osmaneli, Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu ve Bursa güzergâhını kapsayan 106 kilometrelik kesimdeki çalışmalarımızı bu yılın ikinci yarısında tamamlamayı planlıyoruz. Bursa’dan itibaren Teknosab, Karacabey, Dağkadı ve Kuşcenneti güzergâhındaki çalışmalarımızı ise 2028 yılında bitirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.