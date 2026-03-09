Lübnan Parlamentosu, ülkedeki güvenlik koşullarını gerekçe göstererek mayıs ayında yapılması planlanan parlamento seçimlerinin ertelenmesine karar verdi. Bugün gerçekleştirilen oturumda, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın bölgeye yansımaları ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları gündeme geldi.

Yapılan oylamada parlamentonun görev süresinin 2 yıl uzatılması kabul edilirken, bu karar doğrultusunda seçimlerin de ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

Lübnan basınında yer alan bilgilere göre oylamada 76 milletvekili görev süresinin uzatılması yönünde oy kullanırken, 41 milletvekili karara karşı çıktı. Oylamada 4 milletvekili ise çekimser kaldı.

Öte yandan parlamentoda bulunan 13 üyeli Hizbullah blokunun da görev süresinin uzatılması yönünde oy verdiği aktarıldı. Kararın, ülkedeki güvenlik ve siyasi koşullar gerekçe gösterilerek alındığı ifade edildi.