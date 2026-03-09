Etimesgut Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde bakım, onarım ve altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, planlanan program doğrultusunda birçok noktada bordür, tretuvar ve kaldırım yenileme çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor.

Tunahan Mahallesi 230. Sokak, Piyade Mahallesi 2013. Sokak ve Eryaman Mahallesi 318. Sokak’ta gerçekleştirilen çalışmalarda yıpranan alanlar sökülerek zemin iyileştirildi, yeni bordür taşları döşendi ve tretuvar düzenlemeleri tamamlandı.

Üstyapı çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Atayurt Mahallesi Emekliler Konağı çevresinde 04 Mart 2026 tarihinde kazı çalışmaları yapıldı. Bölgede altyapının güçlendirilmesi ve çevre düzeninin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Fen İşleri ekipleri, ihtiyaç duyulan diğer noktalarda bakım, onarım ve altyapı çalışmalarıyla program dahilinde faaliyetlerini sürdürecek.