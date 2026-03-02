Erdal Beşikcioğlu, üniversiteler ve akademik çevrelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Beşikcioğlu, bu kapsamda Ankara’da düzenlenen “Bilkent Talks 2026” etkinliğinde konuşmacı olarak sahne aldı.

1 Mart 2026 tarihinde Bilkent Otel’de gerçekleştirilen programa akademisyenler, öğrenciler ve farklı meslek gruplarından katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren etkinlikte çeşitli söyleşi ve oturumlar düzenlendi.

Sanat ve Toplum Vurgusu

Konuşmasında sanat hayatından televizyon kariyerine ve yerel yönetime uzanan deneyimlerini paylaşan Beşikcioğlu, kültür ve sanatın toplumsal etkisine dikkat çekti. Sanatın yalnızca bir ifade biçimi olmadığını belirten Beşikcioğlu, aynı zamanda toplumsal bilinç ve dayanışmayı güçlendiren bir araç olduğunu ifade etti.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı değerlendirmelerin ardından sona erdi.