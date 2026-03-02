Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, Ramazan ayına özel başlattığı mobil fırın uygulamasıyla taze ve uygun fiyatlı pideleri vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor.

Mobil Fırın Nerede ve Ne Zaman?

Yerinde üretim ve satış gerçekleştiren mobil fırın, 6 Mart 2026 tarihine kadar her gün 14.00-17.30 saatleri arasında Yenimahalle Şentepe, Burç Mahallesi Değirmendere Caddesi’nde hizmet verecek.

Ramazan Boyunca Farklı Noktalarda

Başkent’in farklı mahallelerinde de Ramazan boyunca hizmet verecek mobil fırın, hijyenik koşullarda üretilen pideleri uygun fiyatla vatandaşlarla buluşturuyor. Vatandaşlar, fırının güncel konum ve program bilgilerine ABB Halk Ekmek’in sosyal medya hesaplarından ulaşabilecek.