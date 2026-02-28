Etimesgut Belediyesi, iştiraki olan Etimkent aracılığıyla daimi kadroda 7 büro personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu.
Başvuru Tarihleri ve Şekli
Belediye tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 27 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını online (çevrim içi) olarak yapabilecek.
Başvuru Şartları Neler?
Büro personeli alımı için belirlenen temel şartlar şu şekilde:
-
18 yaşını doldurmuş olmak
-
En az lise mezunu olmak
Başvuru süreci ve detaylara ilişkin bilgilerin belediyenin resmi kanalları üzerinden takip edilmesi gerektiği belirtildi.
Muhabir: Zehra Önen