Etimesgut Belediyesi, iştiraki olan Etimkent aracılığıyla daimi kadroda 7 büro personeli alımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Belediye tarafından yayımlanan ilana göre başvurular 27 Şubat – 28 Şubat tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını online (çevrim içi) olarak yapabilecek.

Başvuru Şartları Neler?

Büro personeli alımı için belirlenen temel şartlar şu şekilde:

18 yaşını doldurmuş olmak Başkan Beşikçioğlu Öğrencilerin Sesini Duydu İçeriği Görüntüle

En az lise mezunu olmak

Başvuru süreci ve detaylara ilişkin bilgilerin belediyenin resmi kanalları üzerinden takip edilmesi gerektiği belirtildi.