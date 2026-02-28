Ünlü şarkıcı Edis, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen Edis’in kan ve saç örnekleri alındı. Ünlü sanatçı, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltı ve Soruşturma Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Edis, yurt dışı dönüşünde havalimanında durduruldu ve polis tarafından gözaltına alındı.

Adli işlemlerinin ardından ifade vermek üzere adliyeye sevk edilen Edis, sürecin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, soruşturma hâlen devam ediyor.

Edis’ten Açıklama

Daha önce konuyla ilgili açıklama yapan Edis, “Konuyla ilgili tüm resmi süreçlerde gereken neyse yapmaya hazırım. Bahsi geçen konularla hiçbir ilgim yoktur. İçim rahat, sizin de içiniz rahat olsun.” ifadelerini kullanmıştı.