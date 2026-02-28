Siirt’te dünür iki aile arasında çıkan tekmeli, yumruklu ve bıçaklı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tartışma Kısa Sürede Büyüdü

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1418’inci Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, dünür olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

Kavgada baston ve ekmek bıçağı da kullanıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis Güçlükle Ayırdı

Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırırken, bir şüphelinin elindeki ekmek bıçağı ekipler tarafından alındı. Olayla bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.

Kavga anı ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırmaya çalıştığı ve polis ekiplerinin müdahalesi sırasında bıçağın alındığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.