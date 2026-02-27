Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında dikkat çeken bir atölyeyi ortaya çıkardı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, bir evin silah bakım ve onarım merkezi haline getirildiği belirlendi.

Yapılan incelemelerde, kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilerek gerçek silaha dönüştürüldüğü ve yasa dışı satışının yapıldığı tespit edildi.

Şemsiye ve Kitap İçine Gizlemişler

Ekipler, Erenler ilçesinde belirlenen adrese ve bağlantılı iki noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Atölyeye çevrilen evde yapılan aramalarda şemsiye ve benzeri aparatlar içine saklanmış kalem şeklinde silahlar bulundu.

Operasyonda ayrıca yurt dışı menşeli 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı çaplarda toplam 268 fişek, 8 şarjör ve 62 kartuş ele geçirildi. Polis denetimlerinde fark edilmemesi için kitap görünümünde özel hazırlanmış bir zula da bulundu. Silah yapımında kullanılan çok sayıda alet ve kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan ekipmanlara da el konuldu.

1 Kişi Tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki kişiyle ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi.