Aydın’da acil sağlık hizmetleri güçlenmeye devam ediyor. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 16 ambulans için müdürlük binası önünde anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Ambulansların 15’inin Sağlık Bakanlığıtarafından tahsis edildiği, birinin ise Çine Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı’nın hibesi olduğu açıklandı.

Törene Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen ile İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

740 Personel, 123 Bin 500 Vakaya Ulaştı

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul, Aydın’da acil sağlık hizmetlerinin her geçen yıl daha da güçlendiğini vurguladı. “Yaşama Yol Ver” sloganıyla görev yapan 740 personelin 2025 yılı boyunca 2 milyon 800 bin kilometre yol kat ederek 123 bin 500 vakaya müdahale ettiğini belirten Şenkul, bu verilerin sağlık çalışanlarının özverisini ortaya koyduğunu söyledi.

Yeni ambulanslarla birlikte 2026 yılı itibarıyla il genelinde 81 kara ambulansı ve 52 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile kesintisiz hizmet sunulacağını ifade eden Şenkul, araçların ileri tıbbi donanım ve yüksek güvenlik standartlarına sahip olduğunu dile getirdi.

9 İlçede Görev Yapacaklar

Duaların ardından ambulansların anahtarları Vali Yakup Canbolat ve milletvekilleri tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. Program, sağlık çalışanlarıyla çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Tören sonrası ambulanslar kortej eşliğinde yerleşkeden uğurlandı. Yeni araçların Efeler, İncirliova, Germencik, Söke, Kuşadası, Didim, Çine, Karpuzlu ve Nazilli ilçelerindeki Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarında hizmet vereceği bildirildi.

Yetkililer, yapılan yatırımın hem vatandaşlara daha hızlı ulaşılmasını sağlayacağını hem de sahada görev yapan sağlık personelinin çalışma koşullarını güçlendireceğini ifade etti.