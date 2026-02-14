Aydın merkezli yürütülen vize dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Didim Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yurt dışı vize başvurusu yapmak isteyen vatandaşları hedef alan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, resmi vize başvuru sitelerinin kopyalanarak sahte internet siteleri oluşturulduğu ve bu siteler üzerinden “vize ücreti” adı altında para talep edildiği tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 60 kişiyi dolandırarak yaklaşık 1 milyon 700 bin TL haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Polis ekipleri, Aydın merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Bilecik ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ayrıca şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenen 6 sahte internet sitesine erişim engeli getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12’si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.