Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu, Alsancak Mahallesi’nde bulunan Şehit Hakan Toydemir İlkokulu’nu ziyaret etti. Ziyaret, öğrencilerin çevre duyarlılığı kapsamında ilettiği talep üzerine gerçekleşti.

Okul öğrencileri tarafından Başkan Beşikcioğlu’na gönderilen mektupta, biriken atıkların geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğa bilincinin artırılması amacıyla okula atık toplama kutusu yerleştirilmesi talep edildi.

Talebe karşılık veren Belediye Başkanı Beşikcioğlu, okulu ziyaret ederek atık toplama kutusunun yerleştirilmesini sağladı. Program kapsamında öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Beşikcioğlu, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılmasının önemine dikkat çekti.

Ziyarette öğretmenlerle de görüşen Beşikcioğlu, okulun fiziki koşulları ve ihtiyaçlarına ilişkin talepleri dinledi. Belediyenin, imkânlar çerçevesinde gerekli çalışmaların yapılacağını belirttiği aktarıldı.

Atık toplama kutusunun yerleştirilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Beşikcioğlu, öğrencilerin çevreye duyarlı yaklaşımlarının önemli olduğunu ifade ederek, belediye olarak çocukların ve gençlerin çevreye yönelik projelerini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.