Bursa’nın Karacabey ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Karacabey ilçesi Yenisarıbey mevkisinde gerçekleşti. Mert V. (23) idaresindeki 16 AYB 772 plakalı kamyon ile Süleyman Ö. (62) yönetimindeki 16 AHR 174 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Gülsen Ö. (51), ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.