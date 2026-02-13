Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, Ankara Yolu üzerinde kent merkezi yönünde meydana geldi. Trafikte seyir halinde bulunan iki otomobil sürücüsü, aynı anda aynı şeride geçmeye çalışınca gerginlik yaşandı.

Sürücülerin, araçlarını birbirlerinin üzerine doğru sürerek ilerlemeye çalışması çevredeki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Tehlikeli manevralar nedeniyle trafikte kısa süreli panik oluştu.

Kask Kamerasına Yansıdı

İki sürücü arasındaki ‘şerit’ tartışması, arkadan gelen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, araçların birbirine yaklaşarak tehlikeli şekilde şerit ihlali yaptığı görüldü.

Olayla ilgili herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığına dair bilgi paylaşılmadı.