Olay, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, devriye görevi sırasında şüphelendikleri plakasız motosiklet sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca, Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde sona erdi. Sürücü motosikleti bırakıp yaya olarak kaçtı. Ekipler, kovalamacanın ardından motosikletin şase ve seri numarası üzerinden yaptıkları inceleme sonucu sahibinin Berat K. olduğunu belirledi.

Daha önce de çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza uygulandığı öğrenilen Berat K.'ya gıyabında 'dur' ihtarına uymamaktan 2 bin 719 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 TL, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 19 bin 716 TL, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmekten 11 bin 629 TL, hız sınırını aşmaktan 11 bin 629 TL ve diğer ihlallerden bin 246 TL olmak üzere toplam 70 bin 376 TL idari para cezası kesildi.

Motosiklet çekici yardımıyla otoparka götürülürken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)