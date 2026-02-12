Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

" 1 Ayda 26 Ton Cam Atık. Sürdürülebilir çevre politikalarımız kapsamında sürdürdüğümüz çalışmaların meyvelerini uygulamalarını sürdürüyor. Son bir ay içerisinde ilçemiz genelinde 26 tonluk cam atık, geri dönüşüm tesislerine gönderilerek ekonomiye kazandırıldı. Cam atıkların geri dönüştürülmesiyle enerji tasarrufu sağlanırken, çevre kirliliğinin de önüne geçiliyor. Emeği geçen tüm ekiplerimize ve duyarlı ürünlerimize teşekkür ediyoruz. Hedefimiz; atıksız bir ilçe, kentsel bir gelecek!"

Cam atıkların…