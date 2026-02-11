Çin’e ait sahil güvenlik gemilerinin, Doğu Çin Denizi’ndeki ihtilaflı Senkaku Takımadaları çevresinde Japon kara sularını ihlal ettiği bildirildi. Japon Sahil Güvenliği, 4 Çin gemisinin 12 deniz mili sınırı içinde tespit edildiğini açıkladı.
Uyarıların ardından gemilerin bölgeden ayrıldığı aktarılırken, Tokyo yönetiminin diplomatik girişim başlattığı ifade edildi. Senkaku (Diaoyu) Adaları, iki ülke arasında egemenlik ihtilafının sürdüğü başlıca gerilim noktalarından biri olmayı sürdürüyor.
Muhabir: Haber Merkezi