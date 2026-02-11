Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra hukuk eğitimini alarak meslek hayatına adım attı.

Hakimlik mesleğine başlayan Gürlek, Türkiye’nin çeşitli adliyelerinde görev yaptı. Ağır ceza mahkemelerinde görev alan Gürlek, özellikle kamuoyuna yansıyan terör, darbe girişimi ve örgütlü suç davalarındaki heyet başkanlığı görevleriyle tanındı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevinde de bulunan Gürlek, kritik dosyalardaki yargılama süreçlerinde aktif rol aldı. Yargı teşkilatındaki görevlerinin ardından savcılık makamına geçen Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı.

Daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirilen Gürlek, Türkiye’nin en büyük adli teşkilatının bulunduğu İstanbul’da yürütülen soruşturma ve operasyon süreçlerini yöneten isim oldu.

Akın Gürlek, 11 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakanlığı görevine getirildi.