Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Çiftçi, mülki idare kariyerine 1996 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak adım attı.

Meslek hayatı boyunca Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman başta olmak üzere birçok ilçe ve ilde kaymakamlık görevlerinde bulundu. Sahadaki idari tecrübesinin ardından merkez teşkilatında da önemli görevler üstlendi.

Çiftçi; İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne bağlı daire başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2018 ile 2023 yılları arasında Çorum Valisi olarak görev yapan Çiftçi, 9 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Erzurum Valiliği’ne atandı ve bu görevini sürdürdü.

Mustafa Çiftçi, 11 Şubat 2026 tarihinde yayımlanan kararname ile İçişleri Bakanlığı görevine getirildi.