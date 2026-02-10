Sincan’da bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde çevre ve halk sağlığını tehdit eden ciddi bir iddia gündemde.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Eğitim Sen 4 No’lu Şube adına açıklama yapan Gülhan Şimşek, Hint sermayeli Mahindra’ya ait Erkunt Döküm Fabrikası’nda zehirli döküm atıklarının hiçbir izolasyon ve güvenlik önlemi olmadan açık alana döküldüğünü belirterek, işçilerin ve bölge halkının ağır metallerle yaşamaya zorlandığını söyledi.

“ATIKLAR AÇIK ALANA, HİÇBİR İZOLASYON OLMADAN DÖKÜLÜYOR”

Yaşanan durumu kamuoyuyla paylaşmak için bir araya geldiklerini belirten Şimşek, “Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan, işçi sağlığını, halk sağlığını ve çevreyi doğrudan tehdit eden son derece ciddi bir durumu kamuoyuyla paylaşmak için buradayız.” dedi.

Fabrikadaki uygulamanın açıkça atık yönetmeliğine aykırı olduğunu vurgulayan Şimşek, “Sincan OSB’de faaliyet gösteren, Hint tekeli Mahindra’ya ait Erkunt Döküm Fabrikası’nda döküm atıkları hiçbir güvenlik, izolasyon ya da koruma önlemi alınmaksızın fabrikanın ortasındaki açık alana dökülmektedir. Bu uygulama hem yürürlükteki atık yönetmeliğine açıkça aykırıdır hem de insan yaşamını ve doğayı yok sayan bir anlayışın ürünüdür.” ifadelerini kullandı.

“AĞIR METALLER SINIRLARIN ÇOK ÜZERİNDE”

Atıklar üzerinde yapılan bilimsel analizlere de değinen Şimşek, son derece tehlikeli ağır metallerin tespit edildiğini belirtti. Şimşek, “Bu atıklar üzerinde yapılan bilimsel analizler, antimon, arsenik, kadmiyum, cıva ve kurşun gibi son derece tehlikeli ağır metallerin varlığını ortaya koymuştur.” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu metallerin tek başına dahi ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çeken Şimşek, “Bu maddeler başta akciğer, kalp, böbrek ve sinir sistemi olmak üzere birçok organda kalıcı hasarlara yol açmakta; uzun süreli maruziyet durumunda kronik hastalıklar, kanser riski ve hayati organ yetmezlikleri ortaya çıkmaktadır.” diye konuştu.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.