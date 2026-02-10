Çerkezköy'de iddiaya göre; Nevzat Algan, yakın arkadaşı Vahap Öden'in bir kadınla uygunsuz görüntülerini kaydedip, şantaj yaptı. Konu ile ilgili sözleşen Algan ile Öden, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde buluştu. Buluşmada Nevzat Algan ve Vahap Öden arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Öden, Algan'ı bıçakladı. Nevzat Algan, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve vücudunda 7 bıçak darbesi bulunan Algan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındı

Jandarmanın gözaltına aldığı Vahap Öden, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öden'in ifadesinde; Nevzat Algan ile kendisine ait olduğunu öne sürdüğü uygunsuz görüntüleri almak için buluştuğunu ancak görüntüleri vermeyince aralarında tartışma çıktığını ve olayın meydana geldiğini söylediği öğrenildi.