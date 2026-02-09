Etimesgut Belediyesi, engelli bireylerin yaşamın her alanına katılımını desteklemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Engelsiz Yaşam Merkezi’nde Para-Karate branş tanıtım programı gerçekleştirildi.

Engelsiz bireylerin sporla buluşturulması ve fiziksel ile sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin hedeflendiği programda, Para-Karate branşı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Programa Para-Karate Kurul Başkanı ve Milli Takım Antrenörü Yasin Çetintaş, Para-Karate Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi milli sporcu Berkay Uslu, Avrupa Şampiyonu ve Dünya üçüncüsü sporcu Nesrin Cavadzade, Para-Karate Türkiye Şampiyonu Suedanur Çelik ile antrenör ve yazar Esra Özkan katıldı.

Etkinlikte engelsiz birey Bahar Özkan, sesini kullanarak kaleme aldığı kitabını katılımcılara hediye etti.

Etimesgut Belediyesi, Engelsiz Yaşam Merkezi aracılığıyla erişilebilir ve kapsayıcı spor faaliyetlerine yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.ve