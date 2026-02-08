Haytap yöneticisi ve Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sırma Oya Tekvar’a atfedilen ve sosyal medyada gündem olan çocuklara yönelik ifadeler tartışma yarattı. Söz konusu açıklamalara bir tepki de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan geldi.

Saral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ifadeleri sert sözlerle eleştirerek, kullanılan dilin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“VİCDAN SAHİBİ HİÇ KİMSENİN KABUL EDECEĞİ SÖZLER DEĞİL”

Saral açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir akademisyenin ve sözde hayvan hakları savunucusunun ağzından çıkan bu hastalıklı sözler, vicdan sahibi hiç kimsenin kabul edebileceği ifadeler değildir. Çocuklarımızı hedef alan, onları ‘zararlı’ olarak niteleyen, anne ve babalara yönelik hadsiz ve insanlık dışı söylemler; ne bilimle, ne etikle, ne de insanlıkla bağdaşır. Hayvan sevgisi; insan düşmanlığına dönüşüyorsa orada sevgi değil, sapkın bir anlayış vardır.”

“TOPLUMU AYRIŞTIRAN YAKLAŞIMLAR ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Açıklamasının devamında çocuklara yönelik nefret dili kullanıldığını belirten Saral, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocuklarımıza yönelik böylesine nefret dili kullanan, toplumu ayrıştıran ve insan onurunu hedef alan yaklaşımlar asla kabul edilemez. Devletimizin ilgili kurumlarının, toplumun huzurunu ve çocuklarımızın manevi güvenliğini hedef alan bu tür söylemler karşısında gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Hiç kimse akademik unvanını veya herhangi bir sıfatını, toplumu tahrik eden, insanlığa aykırı söylemler için zırh olarak kullanamaz. Bu ülkenin evlatları sahipsiz değildir."